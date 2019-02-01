Игровой смартфон ZTE Nubia Red Magic Mars выходит в международную продажу

2019-02-01, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - ZTE Nubia Red Magic Mars ; [88]
Компания ZTE открыла прием предзаказов на игровой смартфон Nubia Red Magic Mars в Европе, Великобритании, США и Канаде. На домашнем китайском рынке смартфон продается еще с декабря прошлого года. Итак, вариант с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флэш-памяти оценен в 389 долларов, версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти – 439 долларов. А вот версию на 10 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти немного задержится.

Напомним, что новинка оснащается чипсетом Qualcomm Snapdragon 845, 6/8/10 ГБ оперативной памяти LPDDRX4, комбинированной системой охлаждения, игровыми кнопками на корпусе, усилителем и звуковой системой DTS 7.1, 6 дюймовым дисплеем с разрешением 2160:1080 пикселей, 16 Мп основной и 8 Мп фронтальной камерами, сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 3800 мАч с быстрой зарядкой и предустановленной ОС Android 9.0 Pie с оболочкой Redmagic OS 1.6. Толщина смартфона равна 9,85 мм, а масса – 193 г.

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