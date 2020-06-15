Iiyama G-Master для настоящих геймеров

Вроде на рынке монитором уже никто не интересуется изогнутыми моделями, но это вовсе не значит, что производители не будут их выпускать. Яркий тому пример — монитор Iiyama G-Master, который оборудован изогнутой матрицей диагональю 34 дюйма. На таком мониторе будет очень приятно играть в игры, смотреть фильмы и все в таком духе, даже если вы сидите на большом расстоянии. У самого монитора есть море различных бонусов, но все они нацелены скорее на геймеров. Например, здесь имеется частота обновления матрицы в 144 Гц, хотя для большинства пользователей будет достаточно даже 60 Гц. Кроме того, обязательно обратите внимание на качество изображения, ведь у многих оно вызовет настоящий восторг из-за яркости и углов обзора. Крутое конечно.

Комментарии и отзывы Iiyama G-Master
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