Iiyama добавляет три новых белоснежных монитора

2017-12-23, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - Iiyama ProLite XUB2492HSU; [132]
Три популярных модели iiyama, 24 '' ProLite XUB2492HSU, 27 '' ProLite B2791HSU и ProLite XUB2792QSU теперь доступны в стильном белом дизайне. Обеспечение элегантности, а также функциональность и производительность для любых современных настольных и офисных помещений.
Все три модели имеют стильный дизайн от края до края, что делает их идеальными для настройки нескольких мониторов. Они оснащены регулируемыми по высоте стойками и возможностью поворота, гарантируя, что положение экрана можно легко отрегулировать для эргономики рабочего места. Наконец, панели iiyama без мерцания и функция уменьшения синего света уменьшают напряжение и усталость глаз для более удобного просмотра.
24-дюймовый ProLite XUB2492HSU и 27-дюймовый XUB2792QSU оснащены технологией IPS Panel, которая обеспечивает точную и последовательную цветопередачу с широкими углами обзора.
27-дюймовый ProLite B2791HSU представляет собой монитор панели TN с разрешением Full HD с частотой обновления 75 Гц. Он имеет время отклика 1 мс и технологию FreeSync; что делает его отличным монитором для офисного использования и игр.


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