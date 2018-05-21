Iiyama показала три монитора G-Master

Компания Iiyama выпустила сразу три монитора G-Master, которые отлично подходят для игровых задач — там есть AMD FreeSync и малое время отклика, так что вы можете получит максимально плавную и яркую картинку в любимых играх. Все модели из новой линейки обладают FullHD разрешением, так что получить высокую производительность в играх будет не проблематично, диагональ дисплея у младшей версии составляет 24,5 дюймов, у старшей 27. Средняя модель пока что остается не совсем понятной — указана диагональ 24,5 дюйма, только в чем тогда отличия от младшей модели не совсем понятно. В любом случае, это крутой вариант для повседневных игр и заявка на киберспорт. Правда, стоимость пока что не называется и можно лишь надеяться, что она будет адекватной. Конкурентов на рынке довольно много, нужно их уделать.