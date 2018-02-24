Iiyama выпускает новый 32 дюймовый 2K монитор ProLite XB3270QS

Не у всех есть потребность в сверхвысоком разрешении, но они предпочитают монитор большего размера для простого ПК и просмотра некоторых фильмов. В этом отношении Iiyama выпустил ProLite XB3270QS с 31,5-дюймовой панелью WQHD IPS.Монитор был оснащен 31,5-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с разрешением WQHD (2,560 × 1,440 точек). Благодаря панели IPS он имеет широкий угол обзора 178 ° вверх и вниз, вправо и влево.Он имеет уровень яркости 300 кд, поэтому он не является HDR решением, а время отклика составляет всего 4 мс. Это дисплей имеет частоту обновления 60 Гц. Мы сможете подключить его с помощью HDMI x 1, DisplayPort × 1, DVI-D × 1. Внешние размеры: W 730 × D 230 × H 445,5 до 545,5 мм, вес 8,9 кг, гарантия на продукт - 3 года, и он имеет систему крепления VESA 100x100. XB3270QS можно увидеть в маркете за 279 EUR.