In Win 307 с дисплеем на корпусе

В последнее время абсолютно все производители корпусов для компьютеров стараются чем-то удивить своего потенциального покупателя, так как конкуренция очень высокая. Кто-то делает много стеклянных панелей, другие занимаются декоративными элементами, третьи устанавливают тьму вентиляторов с подсветкой. Однако, у In Win 307 все намного круче — здесь на фронтальной панели установлен дисплей. Это действительно дисплей, состоящий из 144 светодиодов, которые делают красивую картинку и позволяют передавать полезную информацию. Выглядит очень круто, можно запрограммировать тьму разных эффектов или анимаций. И, конечно же, в будущем это решение будут развивать — повысят плотность светодиодов и их количество, сделают более высокое качество картинки. Фильмы будем смотреть с корпуса компьютера.