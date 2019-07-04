Индийская версия бюджетника Redmi 7A получила другую камеру

В Индии был представлен бюджетный смартфон Redmi 7A, который немного отличается от китайской версии. Во-первых, индийский вариант получил камеру на основе качественного 12-Мп датчика в Sony IMX486 вместо неназванного 13-Мп сенсора в китайской версии. Во-вторых, индийские покупатели Redmi 7A получат двухлетнюю гарантию на свой смартфон. Больше отличий нет. Новинка появится в продаже 11 июля по цене 95 или 100 долларов в зависимости от конфигурации.

Напомним, что Redmi 7A также оснащается 5,45-дюймовым дисплеем с разрешением 1440:720 пикселей и соотношением сторон 18:9, восьмиядерным процессором Snapdragon 439 с тактовой частотой до 1,95 ГГц и графикой Adreno 505, 5 Мп фронтальной камерой, защитой от брызг, модулям Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5.0, GPS, FM-тюнер, 3,5-мм разъем, гибридным слотом для SD-карты, аккумулятором на 4000 мАч и предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой MIUI 10. Размеры устройства равны 146,30:70,41:9,55 мм, а масса – 150 граммам.