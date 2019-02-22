Индийский смартфон со всплывающей камерой CENTRiC S1

Индийский бренд смартфонов CENTRiC, представит на MWC 2019 смартфон CENTRiC S1 со всплывающей камерой.

CENTRIC S1 будет поставляться с восьмиядерным процессором MediaTek Helio P70. Кроме того, он будет в двух вариантах с 4 ГБ и 6 ГБ оперативной памяти. CENTRiC S1 также будет иметь встроенный датчик отпечатков пальцев. Устройство будет поставляться с последней версией Android 9.0 Pie. Он также будет поддерживать технологию быстрой зарядки Pump Express 3.0, которая обещает довести телефон до 70 процентов всего за 20 минут и функцию беспроводной зарядки.