Infinix NOTE 12 появился в глобальной продаже

Компания Infinix дала старт глобальным продажам смартфона NOTE 12, который недавно вышел в Индии. Причем до 17 июня покупатели новинки получат TWS-наушники X20. Цена смартфона со скидкой составляет 180 долларов.

Напомним, что Infinix Note 12 характеризуется 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 60 Гц, яркостью до 1000 кд/м2, частотой дискретизации касания 180 Гц и 100% охватом цветового пространства DCI-PC, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, чипсетом Mediatek Helio G88, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной зарядки, двумя динамиками с поддержкой DTS, шестислойной графеновой системой охлаждения и 3,5-мм разъемом для наушников.