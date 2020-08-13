Infinix Smart 5 отправился в релиз

Достаточно часто пользователи спрашивают о том, какой смартфон можно купить за разумные деньги, чтобы он обладал более высокой производительностью и при этом стоил адекватных денег. Мы настоятельно рекомендуем обратить своё внимание на смартфон Infinix Smart 5, который обладает целым рядом преимуществ, среди которых можно отметить дисплей с диагональю 6,6 дюймов, достаточно продвинутую систему камер и даже производительный процессор. Конечно, это далеко не самый привлекательный бренд, так как производители есть и с более известным именем, но если вы не гонитесь именно за названием, а интересуетесь больше мощностью за минимальные деньги, то стоит присмотреться к Infinix Smart 5. Он выглядит очень привлекательно.