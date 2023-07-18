Infinix Smart 7 Plus оценен в 7 тысяч рублей

Компания Infinix дала старт российским продажам смартфона Smart 7 Plus, который оценен в 6990 рублей. Новинку оснастили тыльной панелью с антибактериальным покрытием (напыление из ионов серебра), защитой от влаги в соответствии со степенью IP53, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, интерфейсом USB-C, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем разрешением 13 Мп, селфи-камерой на 8 Мп, 6,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением 720:1612 пикселей и кадровой частотой 60 Гц, 28-нанометровой 8-ядерной платформой Unisoc SC9863A, 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD и поддержкой 10-Вт проводной зарядки.