Infinix представила доступный планшет Xpad 20

На прошлой неделе компания Infinix официально представила игровой планшет Xpad GT, а теперь компания анонсировала ещё и более доступную модель под названием Infinix Xpad 20. Это 11-дюймовый планшет с батареей на 7000 мАч, Android 15 и широким набором ИИ-функций. Например, в этом устройстве установлен голосовой помощник Folax, работающий на базе ChatGPT. Также заявлена поддержка ИИ-переводов — для голоса, текста, изображений и документов. Более того, прямо с планшета можно создавать сайты, игры и приложения с помощью встроенного инструмента программирования, работающего на базе Replit. Экран представляет собой 11-дюймовую IPS LCD-панель с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Фронтальная камера — 5 Мп, подходящая для видеозвонков, а основная — 8 Мп с LED-вспышкой. Внутри — процессор MediaTek Helio G88, который работает с 4, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 либо 256 ГБ постоянной памяти.

Также предусмотрены слот под nanoSIM и microSD — для мобильной связи и расширения хранилища. Батарея на 7000 мАч поддерживает зарядку мощностью 10 Вт, а также OTG-режим для обратной проводной зарядки других устройств. Довольно необычное устройство, которое делает акцент не на производительности, а на возможностях в плане искусственного интеллекта. К сожалению, пока что нет информации о том, сколько стоит этот планшет и в каких регионах он будет продаваться, но это лишь вопрос времени. Вскоре вся необходимая информация появится в сети.