Infinix представила доступный планшет Xpad 20

На прошлой неделе компания Infinix официально представила игровой планшет Xpad GT, а теперь компания анонсировала ещё и более доступную модель под названием Infinix Xpad 20. Это 11-дюймовый планшет с батареей на 7000 мАч, Android 15 и широким набором ИИ-функций. Например, в этом устройстве установлен голосовой помощник Folax, работающий на базе ChatGPT. Также заявлена поддержка ИИ-переводов — для голоса, текста, изображений и документов. Более того, прямо с планшета можно создавать сайты, игры и приложения с помощью встроенного инструмента программирования, работающего на базе Replit. Экран представляет собой 11-дюймовую IPS LCD-панель с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Фронтальная камера — 5 Мп, подходящая для видеозвонков, а основная — 8 Мп с LED-вспышкой. Внутри — процессор MediaTek Helio G88, который работает с 4, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 либо 256 ГБ постоянной памяти.

Также предусмотрены слот под nanoSIM и microSD — для мобильной связи и расширения хранилища. Батарея на 7000 мАч поддерживает зарядку мощностью 10 Вт, а также OTG-режим для обратной проводной зарядки других устройств. Довольно необычное устройство, которое делает акцент не на производительности, а на возможностях в плане искусственного интеллекта. К сожалению, пока что нет информации о том, сколько стоит этот планшет и в каких регионах он будет продаваться, но это лишь вопрос времени. Вскоре вся необходимая информация появится в сети.
Oppo представила флагманский планшет Pad 4 Pro…
У компании Oppo вчера выдался насыщенный день — помимо флагманского смартфона Find X8 Ultra и пары более …
iPad Pro получит подэкранный датчик Face ID…
Согласно инсайдерам из издания Digital Chat Station, складной iPad Pro получит подэкранную систему Face I…
Планшет Acer Iconia V11 оценили в 230 евро …
Компания Acer пополнила ассортимент планшетов моделями Iconia V12 и Iconia V11, которые основаны на 6-нан…
OnePlus готовит к релизу планшет Pad 3 Pro…
Судя по информации из сети, компания OnePlus явно готовится представить новый планшет — и, судя по всему,…
Представлен планшет Infinix Xpad GT…
Компания Infinix пополнила ассортимент планшетов моделью Xpad GT, которая внезапно основана на старой одн…
Samsung Galaxy Tab S10 FE получит Exynos 1580…
Тесты Geekbench подтвердили, что новые планшеты Samsung Galaxy Tab S10 FE и Galaxy Tab S10 FE+ будут рабо…
Планшет Lenovo Yoga Pad Pro 14.5 получил фирменный процессор…
Компания Lenovo представила планшет Yoga Pad Pro 14.5, который основан на фирменной однокристальной систе…
Планшет Vivo Pad5 готов к выходу …
Компания Vivo объявила, что официальная презентация планшета Vivo Pad5 состоится 29 мая. Производитель по…
Планшет для школьника и студента 2024. Обзор и тесты Digma Pro HIT 18Планшет для школьника и студента 2024. Обзор и тесты Digma Pro HIT 18
Флагманский планшет для дома и офиса. Обзор HONOR MagicPad 2Флагманский планшет для дома и офиса. Обзор HONOR MagicPad 2
Дороже не значит лучше? Обзор-сравнение HUAWEI MatePad SE 11Дороже не значит лучше? Обзор-сравнение HUAWEI MatePad SE 11" с Apple iPad 10-го поколения
Главный планшет 2024 года. Обзор Huawei MatePad Pro 12,2Главный планшет 2024 года. Обзор Huawei MatePad Pro 12,2"
Недорогой планшет для детей дошкольного возраста. Обзор Digma Kids A7Недорогой планшет для детей дошкольного возраста. Обзор Digma Kids A7
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor