Инновационный робот-швабра и пылесос Narwal

Narwal Robotics отправилась на Kickstarter, чтобы запустить новый самоочищающийся робот - пылесос, названный Narwal. Робот-швабра, оснащенный интеллектуальными датчиками, может точно ориентироваться в пространстве с легкостью избегая препятствий, а датчики обрыва помогают роботу ощущать края и избегать падения с высоты. Пылесосом можно управлять с помощью сопутствующего приложения, поддерживаемого как операционными системами iOS, так и Android.

Встроенная технология самоочистки позволяет очищать большие площади пола без необходимости вмешательства человека. В то время как у других роботов-швабр есть небольшой резервуар для воды и тряпка, которую необходимо часто снимать для чистки, уникальная система швабры оснащена технологией самоочистки, поэтому у вас никогда не будет грязной швабры. Робот автоматически моет, ополаскивает и сушит швабры.

На роботе нет бака для воды. Вместо этого на компактной зарядной док-станции, которая выглядит как дизайнерская мусорная корзина, размещены два пятилитровых резервуара для и роботизированные доки внизу для зарядки и добавления моющего раствора. Narwal Robotics перед уборкой смачивает салфетки из микрофибры, а затем убегает и чистит пол. Когда ткань начинают высыхать, робот возвращается на базу, чтобы пополнить чистящую жидкость, прежде чем продолжить. Ориентировочная цена $ 499.