Инсайдер рассекретил параметры Samsung Galaxy S24 FE

Известный инсайдер evleaks опубликовал промо-ролик еще не представленного официально смартфона Samsung Galaxy S24 FE, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят 6,7-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 120 Гц, фирменной однокристальной системой Exynos 2400e, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 12 Мп и 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 4700 мАч, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68 и защитным стеклом Gorilla Glass Victus+. В комплект поставки войдет смартфон, кабель, документация и скрепка. Цена базовой конфигурации с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти составит 650 долларов. Релиз Galaxy S24 FE ожидается в ближайшее время.

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