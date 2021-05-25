Инсайдеры поделились деталями Pixel 6

С тех пор, как появились первые рендеры серии Pixel 6, интерес к телефонам следующего поколения Google возрос. А сегодня более подробная информация о смартфонах этой серии появилась вместе с другими устройствами Pixel, которые, как ожидается, будут выпущены в этом году, и у потенциальных покупателей, безусловно, есть много поводов для волнения. Источником этих подробностей является Макс Вайнбах из Android Police, который раскрыл детали смартфонов в последнем выпуске подкаста Mobile Tech. Согласно его источнику, Pixel 6 будет иметь дисплей FHD+ с частотой обновления 120 Гц, в то время как Pixel 6 Pro будет иметь более четкий дисплей QHD+, но такую ​​же частоту обновления 120 Гц. Модель Pro будет иметь специальные камеры высокого класса, аккумулятор на 5000 мАч — самый большой в телефоне Pixel, а также поддержку mmWave и несколько новых цветовых вариантов оформления.

Также сообщалось, за основу производительности смартфона возьмут процессор Qualcomm Snapdragon 870 для базовой версии и Snapdragon 888 для Pro-варианта. Важно отметить, что дополнительно смартфон будет оборудован модулями машинного обучения и чипами, которые отвечают за улучшение качества фотографий. Это достаточно важный момент, так как именно благодаря этим особенностям пользователь получает более высокое качество снимков. Теоретически, смартфон будет представлен в октябре, так что до того момента пользователь получит всю информацию об устройстве и можно будет думать о покупке.