Intel Core i9 в ноутбуках Origin PC

В последнее время производители ноутбуков по каким-то странным причинам стараются везде поставить процессор Intel Core i9. Например, новые модели Origin PC будут построены на основе именно этой модели. Сам то процессор неплох и в обычном компьютере он будет выдавать приличную производительность, вот только в ноутбуках не хватает мощности системы охлаждения, чтобы вы работали с комфортом. Ноутбуки будут перегреваться и блокировать предельную мощность процессора, чтобы понизить температуру. В итоге вы получите мощность i7 за большую сумму денег, плюс повышенные температуры в компактном корпусе, что негативно влияет на общий комфорт от использования продукта. Лучше делать разумный выбор и брать тот процессор, который может адекватно реагировать на повышенные нагрузки.