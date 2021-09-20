Intel NUC Beast Canyon на Core i9-11900KB появился в продаже

Сетевые источники сообщают о том, что в продаже появилась топовая версия представленного в июле мини-ПК NUC 11 Extreme Kit (Beast Canyon). Barebone-вариант с процессором Intel Core i9-11900KB (Tiger Lake) оценен в 1770 долларов, а версия с предустановленной Windows 10 Pro, 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и твердотельным накопителем вместимостью 250 ГБ обойдется в 1840 долларов. Максимальная конфигурация с 32 ГБ ОЗУ DDR4 и двумя SSD по 2 ТБ стоит 2990 долларов. Напомним, что ПК также характеризуется поддержкой полноразмерных графических ускорителей, двумя портами Thunderbolt 4, сетевым портом 2,5GbE, поддержкой Wi-Fi 6E, внутренним блоком питания на 650 Вт, тремя 92-мм вентиляторами, откидной крышкой, сменным логотипом и RGB-подсветкой.