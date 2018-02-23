Intel XMM 8000 5G в новых ноутбуках

Появилась информация о том, что вскоре на рынок выйдет мобильные компьютеры на модемах Intel XMM 8000 5G. Это позволит вам использовать сим-карты для доступа в интернет прямо с ноутбука. Только представьте себе - безлимитный интернет на 5G скорости в любой точке мира. Это было бы круто, не нужно будет искать Wi-Fi зоны и прочие места с интернетом, просто поставил карту и пользуйся. Пока что это только слух, производители официально ничего не говорили, плюс есть мнение, что сим-карта будет виртуальная, а такие только в США пока что работают. Но, развитие технологий не может не радовать, для рынка ноутбуков это будет громадный скачок вперед. Остается только надеяться, что технология будет работать так же хорошо, как нам обещают производители. Хотели бы себе ноутбук с сим-картой и интернетом?