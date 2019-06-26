Intel и Microsoft подтвердили поддержку ноутбуков Huawei

Компании Intel и Microsoft подтвердили, что они будут продолжать поддерживать ноутбуки Huawei, несмотря на запрет в получении технологий США. Это означает, что у Huawei нет доступа к необходимым компонентам и технологиям, поэтому он не сможет создавать новые системы.

Ранее Huawei объявила о том, что два последних поколения телефонов, включая P30 Pro и Mate 20 Pro, получат Android Q, что означает обычную для владельцев новых устройств работу. Тем не менее, Microsoft до сих пор хранила молчание о том, каково ее положение о запрете Huawei, поэтому подтверждение того, что и она, и Intel будут продолжать поддерживать Huawei, дает столь необходимую ясность в этом вопросе. Однако это относится только к существующим ноутбукам Huawei, включая те, которые уже находятся на руках у клиентов, и устройства, которые уже отгружены.