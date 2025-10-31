Intel объединилась с BOE для дисплеев нового поколения

В прошлом году китайская компания BOE, специализирующаяся на производстве дисплеев, представила технологию Winning Display с частотой обновления 1 Гц, которая позволяет снизить энергопотребление на 65%. А сегодня Intel официально объявила о партнёрстве с BOE для внедрения этой технологии, а также двух других решений, направленных на повышение энергоэффективности ноутбуков. По словам Intel, новые технологии с элементами искусственного интеллекта будут автоматически балансировать качество изображения и расход энергии, чтобы пользователи получали хорошую картинку при значительно увеличенном времени автономной работы.

BOE является одним из крупнейших производителей экранов в мире, создавая панели различных типов — LCD, micro LED и OLED, — и утверждает, что на её долю приходится около 30% мирового производства LCD-дисплеев. Технология с частотой обновления 1 Гц предназначена для снижения энергопотребления в тех случаях, когда на экране отображается статичный контент. Например, если пользователь не прокручивает страницу и не взаимодействует с интерфейсом, система снижает частоту обновления до 1 Гц, экономя заряд аккумулятора. Intel также будет использовать технологию Multi-Frequency Display, которая анализирует работу операционной системы и графического процессора Intel, чтобы адаптировать частоту обновления экрана под конкретные задачи. Эта система в реальном времени определяет, какой контент отображается, и регулирует частоту в нужных зонах.
