Intel показала Honeycomb Glacier

2019-05-29, Автор - Влад Волошин; Продукт - Intel Honeycomb Glacier; [95]
Компания Intel представила довольно необычный ноутбук Honeycomb Glacier, который является игровым решением и обладает довольно неплохой производительностью. Но, важнее здесь даже не мощность устройства или его возможности в играх, а форм-фактор, которого нет ни у кого на рынке. Ноутбук состоит из трех панелей, две из которых оборудованы дисплеями, а третья — клавиатурой. Работать на таком ноутбуке довольно необычно, но если привыкнуть, то продуктивность вырастет в разы. Можно смотреть сразу много контента безе перехода между окнами, удобно работать с фото или видео, играть и общаться. Правда, в продажу данное решение попадет еще очень не скоро, по вполне понятным причинам — концепт такого уровня сложно реализовать для продажи.


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