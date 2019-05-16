Intel получила патент на смартфон

Вы удивитесь, но не только компании вроде Apple или Samsung работают над созданием смартфонов. Например, компания Intel получила свой новый патент на дисплей для смартфона, который можно назвать панорамным — он охватывает не только фронтальную сторону, но и тыльную. Собственно, это вовсе не значит, что смартфон будет реализован и представлен в виде готового продукта. Вполне возможно, что Intel просто забрала себе патент, который в будущем позволит контролировать других производителей и забирать часть прибыли за использование данной крутой технологии. Об этом мы точно ничего не узнаем, так как обычно подобные вещи остаются под секретом. Но, очень интересный патент на самом деле — такой смартфон можно было бы смело брать и пользоваться.