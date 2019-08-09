Intel представляет новый бренд для ноутбуков Project Athena

Intel представила свой новый визуальный идентификатор для ноутбуков Project Athena « Engineered for Mobile Performance ». Это попытка, которая облегчает потребителям покупку более современных ноутбуков. Тем не менее, она ближе к удобной для потребителя программе Project Athena, которую Intel первоначально объявила, чтобы позволить производителям достичь более высоких стандартов.

Dell будет первым, кто будет использовать «визуальные идентификаторы», чтобы помочь продать свой новый ноутбук XPS 13 2-в-1 (первый сертифицированный продукт, совместимый с Project Athena), который можно приобрести уже сейчас.

После процесса проверки, проведенного инженерами Intel, считается, что аккредитованное устройство соответствует спецификациям платформы и целям KEI «по шести направлениям инноваций». Они включают в себя: мгновенное действие, производительность и отзывчивость, интеллект, срок службы батареи, связь и фактор формы.