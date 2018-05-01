Intel прекращает разработку виртуальных очков Vaunt

Intel подтвердила, что очки Vaunt не выйдут на рынок. Проект полностью остановлен, Intel также закрыла базовое подразделение, где разрабатываются подобная переферия.Прототип Vaunt не содержал камеры, кнопок или микрофона. Умные очки выглядели как обычные очки, но содержали функцию проекции изображений на сетчатку. Vaunt должен был быть доступен для разработчиков в конце этого года. Теперь Intel будет искать третьих сторон для вывода продукта на рынок.В заявлении Intel сказано, что компании иногда приходится принимать «трудное решение», чтобы остановить разработку продукта. Примерно двести человек работали в отделе интеллектуальных потребительских товаров, часть которых, вероятно, потеряет свою работу.