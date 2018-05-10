Intel приостанавливает поставку H310

По сообщениям, процессоры нового поколения H310 от Intel, выпущенные на 14-нм техпроцессе, закончились менее чем через месяц после того, как чипсет был запущен в начале апреля 2018 года.
Компания утверждает, что ее план остается неизменным для H310, который должен быть выполнен на 14-нм техпроцессе.
H310 широко используется производителями настольных материнских плат, продолжающийся разрыв в поставках еще больше ослабит спрос в начале сезона во втором квартале, полагают источники. Изготовители материнских плат были вынуждены принять B360 в качестве альтернативы, которая аналогична позиции на рынке H310, но имеет более высокую стоимость. Источники сообщили, что производителям материнских плат было сказано, чтобы поставка H310 возобновилась не позднее июля.
Компания утверждает, что ее план остается неизменным для H310, который должен быть выполнен на 14-нм техпроцессе.
H310 широко используется производителями настольных материнских плат, продолжающийся разрыв в поставках еще больше ослабит спрос в начале сезона во втором квартале, полагают источники. Изготовители материнских плат были вынуждены принять B360 в качестве альтернативы, которая аналогична позиции на рынке H310, но имеет более высокую стоимость. Источники сообщили, что производителям материнских плат было сказано, чтобы поставка H310 возобновилась не позднее июля.