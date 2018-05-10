Intel приостанавливает поставку H310

По сообщениям, процессоры нового поколения H310 от Intel, выпущенные на 14-нм техпроцессе, закончились менее чем через месяц после того, как чипсет был запущен в начале апреля 2018 года.Компания утверждает, что ее план остается неизменным для H310, который должен быть выполнен на 14-нм техпроцессе.H310 широко используется производителями настольных материнских плат, продолжающийся разрыв в поставках еще больше ослабит спрос в начале сезона во втором квартале, полагают источники. Изготовители материнских плат были вынуждены принять B360 в качестве альтернативы, которая аналогична позиции на рынке H310, но имеет более высокую стоимость. Источники сообщили, что производителям материнских плат было сказано, чтобы поставка H310 возобновилась не позднее июля.