Intel создает ноутбук с двумя дисплеями

Компания Intel сообщила о своем желании создавать ноутбуки с двумя дисплеями и уже даже получила несколько ключевых патентов, которые позволят компании делать данные устройства в ближайшем будущем. Конечно, дисплеи будут сенсорными и вы сможете на одной стороне реализовать удобную лично для вас клавиатуру, а на другой можно поставить что-то другое. Плюс можно будет настроить многозадачность и вы будете на одном экране смотреть фильм, а на другом общаться в социальной сети, например. Вариантов реализации данной затеи достаточно много, вам нужно лишь подумать над тем, как это использовать. И, конечно, придется дождаться официального релиза ноутбука, ведь компания Intel сейчас не планирует делать прототип для продажи, это лишь идея.