Intel закрывает производство чипсета Haswell

30 марта 2020 года компанией Intel было объявлено о прекращении производства чипсетов семейства Haswell, а именно Q87, C226, H81, QM87 и HM86, кроме Z87 и Z97.

Чипсеты базируются на сокете LGA 1150 и были анонсирована в 2013 году. Процессоры были построены на 32 нм литографии Intel. Наборы микросхем и функции в этих чипсетах уже давно устарели. Они предназначены для бюджетных сборок четвертого поколения.

Чипсет H81 разработан как настольный чипсет, а QM87 и HM86 - это чипсеты, предназначенные для работы в мобильном сегменте. Последняя партия чипсетов будет отправлена партнерам 30 сентября.