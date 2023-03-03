Itel официально представила планшет Pad 1

Сегодня компания Itel (не путать с Intel) официально представила свой новейший планшетный компьютер Pad 1, который в ближайшее время должны отправить в продажу на территории Индии, Китая и, если верить информации инсайдеров, России. Это на самом деле отличная новость, потому что пользователи получают возможность за вполне адекватные деньги получить производительный Android-планшет, который будет справляться с поставленными задачами без какого-либо труда — производитель использует пусть и не флагманское железо, но для игр, просмотра контента в сети и прочих развлечений его точно хватит. Соответственно, это отличная возможность купить недорогое устройство для отдыха, работы или даже учёбы. Особенно Itel Pad 1 понравится школьникам и студентам.

Стоит напомнить, что в последнее время многие школьники и студенты используют планшет для экономии времени на подготовку рефератов и прочих заданий. Например, можно выступать перед аудиторией без пачки листов бумаги в руках, заменив этот источник информации просто бумагой. Да и при выполнении домашних заданий школьникам иногда проще взять в руки Itel Pad 1, чем сидеть перед компьютеров или ноутбуком. Так что уже сейчас можно смело заявить, что на рынке есть крайне интересное решение для самых разных сценариев использования, которое вскоре приедет на территорию России официально или посредством параллельного импорта. Советуем обратить своё внимание на эту новинку и изучить характеристики на официальном сайте.