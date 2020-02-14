Из-за отмены MWC 2020 Xiaomi, Oppo и Realme откладывают запуск новинок

2020-02-14, Автор - Anna; Продукт - Oppo Find X2, Xiaomi Mi 10, Realme X50 Pro 5G ; [105]
В связи с отменой Mobile World Congress 2020 несколько крупнейших производителей техники были вынуждены отложить презентации своих новинок.

Xiaomi подтвердила, что откладывает международный дебют, который планировалось для флагманов Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro в воскресенье, 23 февраля, в Барселоне «на более поздний срок».

Oppo также «уважает и понимает» решение об отмене MWC 2020 и решил перенести запуск Oppo Find X2 на март этого года.

Также и дочерняя компания Oppo подтвердила, что теперь представит Realme X50 Pro 5G через онлайн-презентацию из Мадрида в понедельник, 24 февраля.

Комментарии и отзывы Oppo Find X2, Xiaomi Mi 10, Realme X50 Pro 5G
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