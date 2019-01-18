Изображения флагманского Xiaomi Mi 9

Одним из главных героев, MWC 2019 в Барселоне, может стать Xiaomi Mi 9. Все четыре стороны новинки имеют очень тонкие рамки, а в верхней части дисплея находится каплевидный вырез.

Смартфон будет оснащен 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением 2K и соотношением сторон 19,5: 9. Он будет оборудован 3D-камерой с датчиком Sony IMX586 на 48 Мп со светодиодной вспышкой. Вспомогательные датчики получат 18 и 8 мегапикселей. Xiaomi Mi 9 станет настоящим лидером в области аппаратного обеспечения с восьмиъядерным 7-нанометровом чипсете Snapdragon 855 с модемом X24 LTE. Новинка получит до 10 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор на 3500 мАч поддерживает технологию быстрой зарядки 32 Вт.

Xiaomi Mi 9 будет стоить примерно 30 тысяч рублей за базовую комплектацию с 6/128 ГБ памяти.