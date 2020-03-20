Изогнутый игровой монитор Cooler Master GM34-CW

2020-03-20, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Cooler Master GM34-CW; [23]
Компания Cooler Master представила новую модель монитора GM34-CW, это 34-дюймовый сверхширокий дисплей с разрешением 3440 x 1440 и кривизной 1500R.

Монитор имеет широкую цветовую гамму благодаря использованию покрытия Quantum Dot, обеспечивающего 95% покрытие DCI-P3 (125% sRGB), коэффициент контрастности составляет 3000: 1, яркость 400 кд / м2 и углы обзора по вертикали/горизонтали 178°/178°.

Для геймеров предусмотрена собственная частота обновления 144 Гц, поддерживаемая Adaptive-Sync для переменных частот обновления как в системах NVIDIA, так и в системах AMD. Существует также спецификация MPRT 1 мс, что подразумевает наличие доступной подсветки с уменьшением размытия.

Для подключения предусмотрены два разъема DisplayPort, два разъема HDMI и один разъем для наушников. Монитор также оснащен 2x 3 Вт встроенными динамиками и возможность регулировать высоту, наклон и угол поворота монитора.

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