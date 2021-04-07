Изогнутый игровой монитор Xiaomi Mi 34 появился в Индонезии

В 2019 году китайская компания Xiaomi представила Mi Surface Display в Китае в качестве своего первого изогнутого игрового монитора. Позже этот монитор дебютировал как Mi Curved Gaming Monitor 34 в Европе и Малайзии 2020 года.

Теперь компания Xiaomi выпустила 34-дюймовый игровой монитор Mi Curved Gaming Monitor в Индонезии. Цена этого монитора в стране составляет 467 долларов США. Монитор поступит в продажу 13 апреля в 12:00 по местному времени на сайте Mi.com, а также в авторизованных магазинах Mi Stores.

34-дюймовый игровой монитор Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor получил ЖК-панель с разрешением экрана 3440 × 1440 пикселей с радиусом кривизны 1500R, соотношением сторон 21: 9 и частотой обновления 144 Гц. Кроме того, дисплей VA имеет 8 битную матрицу, 16,7 миллионов цветов, коэффициент контрастности 3000: 1, цветовую гамму sRGB 121%, цветовую гамму NTSC 85%, пиковую яркость 300 нит и время отклика до 4 мс.