Изогнутый монитор AOC Agon AG322QC4 поддерживает стандарт DisplayHDR 400

Компания MMD Monitors & Displays пополнила ассортимент игровых мониторов AOC изогнутой моделью Agon AG322QC4, радиус кривизны которой составляет 1,8 м. Новинка может похвастаться кадровой частотой 144 Гц, поддержкой технологии FreeSync 2, временем отклика 4 мс в режиме Grey-to-Grey), а также поддержкой спецификаций VESA DisplayHDR 400. Последнее означает пиковую яркость в 400 кд/кв.м и охват 95% пространства BT.709.

Монитор оснастили 31,5-дюймовой VA-панелью с разрешением 2560:1440 пикселей, стандартной яркостью 300 кд/кв.м, контрастностью – 2000:1, двумя встроенными громкоговорителями суммарной мощностью 10 Вт, концентратором USB 3.0 на два порта, видеовходами D-Sub, HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2, а также регулируемой подставкой. AOC Agon AG322QC4 появится в продаже в июне по цене около 600 евро.