Изогнутый монитор ViewSonic VX3216-SCMH оценен в 290 евро

Компания ViewSonic пополнила ассортимент мониторов моделью VX3216-SCMH, который появился в европейской продаже по цене 290 евро. Новинка характеризуется 31,5 дюймовой MVA-матрицей с разрешением 1920:1080 пикселей, радиусом кривизны 1,8 м, 88% охватом цветового пространства NTSC, максимальной яркостью и контрастностью 280 кд/кв.м и 3000:1 соответственно, временем отклика пикселя 5 мс (GtG), портами HDMI 1.4, DVI и D-Sub, регулируемой подставкой, а также двумя громкоговорителями суммарной мощностью 6 Вт.