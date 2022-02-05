Известна цена грядущего 48-дюймового телевизора LG C2 Evo OLED

LG в прошлом месяце анонсировала свою модель LG C2, сообщив, что она будет иметь более яркую OLED-панель Evo, чем ее предшественник, C1, обеспечивая еще более качественное изображение. Хотя компания еще не опубликовала официальную информацию о ценах и доступности, предварительный список продуктов на веб-сайте указывает на то, что ожидаемая поставка состоится в начале марта.

Предполагается что 48-дюймовый телевизор LG C2 будет продаваться по цене 1399 фунтов стерлингов, тогда как 48-дюймовый телевизор LG C1 на старте продаж продавался по цене 1299 фунтов стерлингов. Это не удивительно, так как панель OLED Evo в C2 использует ту же технологию, что и флагман G2. Напротив, в 2021 году только премиальный G1 получил преимущества от премиального дисплея компании, в то время как C1 сохранил стандартную технологию OLED. Несмотря на повышение цены, C2, безусловно, может превзойти производительность своего предшественника, предлагая баланс между доступностью и передовыми технологиями изображения.