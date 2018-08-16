JBL Xtreme 2 официально представлена в России

В России представили акустическую систему JBL Xtreme 2. Придя на смену оригинальной популярной колонке, новая версия предлагает ещё более качественное звучание, а также переосмысленный дизайн.

Силуэт JBL Xtreme 2 остаётся по-прежнему узнаваемым: цилиндрическая форма и тканевая отделка уже доказали свою практичность и удобство. Самые приметные детали, которые были переработаны – ушки для крепления ремешка, которые стали шире, и более округлые формы ножек. Большим изменениям подверглись пассивные излучатели в торцах – новая форма позволяет лучше передавать низкие частоты, что вместе с улучшенными динамиками внутри акустической системы позволит получить ещё больше громкости без ущерба качеству звучания.

Новинка подключается к источникам по Bluetooth, поддерживается одновременный контакт с двумя устройствами: звук будет воспроизводиться с последнего, подавшего сигнал. Технология JBL Connect+ позволит объединить в сеть более 100 акустических систем с данной функцией. Заряда аккумулятора хватит до 15 часов воспроизведения. Всё это вместе с защитой от воды по стандарту IPX7 говорит о JBL Xtreme 2 как об идеальном варианте для музыкального веселья независимо от обстановки и погоды.

При этом встроенный микрофон с эхо- и шумоподавлением позволяют использовать колонку как спикерфон и не пропустить важный звонок. На случай же если под угрозой окажется ресурс аккумулятора самого смартфона, в JBL Xtreme 2 предусмотрен выход USB для подзарядки сторонних устройств.

Сейчас JBL Xtreme 2 доступна в зеленом, синем, чёрном цвете. Модели в красном и камуфляжном исполнении ожидаются в начале 2019 года. В комплект входит ремень для переноски с интегрированной открывалкой для бутылок. Рекомендованная розничная цена: 15 990 рублей.