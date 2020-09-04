JBL выпустила три портативных динамика JBL Xtreme 3, JBL Go 3 и JBL Clip 4

JBL выпустила три портативных динамика JBL Xtreme 3, JBL Go 3 и JBL Clip 4. Динамики получили улучшенный дизайн и новые цвета. Все модели используют Bluetooth 5.1 подключение. Переключатели музыки и громкости расположены на самом динамике.

JBL Xtreme 3 гарантируют до 15 часов автономной работы. Корпус защищен от воды и пыли. Басы и четкий звук обеспечивают два динамика. Доступные разъемы: USB-C. Динамик представлен в синем, черном цвете, а также в военном стиле.

Динамики JBL Go 3 позволяют слушать музыку на протяжении 5 часов. Модель сертифицирована IP67. Заряжать динамик можно через разъем USB-C. Встроенная петля позволяет использовать динамик как брелок или подвеску на шею. Доступен в черном, синем, красном, голубом, розовом, зеленом, белом и в цвете милитари.

JBL Clip 4 выглядит как замок. Доступен в черном, синем, розовом, красном, зеленом, белом, голубом и в цвете милитари. Батареи хватает на 10 часов автономной работы.
Комментарии и отзывы JBL Xtreme 3, JBL Go 3 и JBL Clip 4
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