JLab Go Air стоят всего 29 долларов

В последнее время беспроводные наушники пользуются повышенным спросом у самых разных типов пользователей, так как это действительно крутой и удобный продукт. Вам не нужно переживать о кабелях, сковывающих движения, не нужно думать о выходе в вашем смартфоне. Однако все это время подобные устройства были довольно дорогими, так что многие пользователи отказывали себе в удовольствии купить такой продукт. Теперь в продажу поступят наушники JLab Go Air, которые выглядят очень стильно и обладают весьма неплохими характеристиками. Кроме того, у данных наушников есть шикарное преимущество — они продаются всего за 29 долларов. Это самые доступные наушники на рынке, за которые действительно не жаль отдать свои деньги. Новинка того стоит.