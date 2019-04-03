JVC и Flipkart запускают шесть Smart телевизоров

Японская фирма JVC расширила свою линейку Smart телевизоров в Индии. Компания совместно с индийской OEM-компанией Viera Group и Flipkart представила шесть новых Smart телевизоров со светодиодной подсветкой по цене от 247 долларов.

Модельный ряд включает в себя телевизоры 4K и full-HD с четырьмя размерами экрана - 40, 43, 49 и 55 дюймов. Новые Smart телевизоры JVC поступят в продажу начиная с 6 апреля. Компания заявляет, что все шесть телевизоров поддерживают такие приложения, как Hotstar, Amazon Prime Video, Netflix и YouTube. Телевизоры также имеют поддержку Miracast для показа экрана совместимых смартфонов. Новые телевизоры работают на 64-битном четырехъядерном чипсете ARM Cortex A53 с тактовой частотой 1,5 ГГц.