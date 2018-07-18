Яндекс.Модуль готовится к релизу

Буквально некоторое время назад компания Яндекс официально анонсировала свою умную колонку. Теперь же появилась информация о том, что производитель будет выпускать и модули для умного дома. Первым таким модулем станет Яндекс.Модуль — пока что новинка не рассекречена, так что говорить о ней особого смысла нет. Но, продукт вскоре анонсируют и будут продавать как элемент оборудования умного дома. Вам позволят собирать продуманную систему для работы с освещением, температурой и прочими параметрами своего жилища. Осталось только дождаться анонса и посмотреть на стоимость новинки. Вполне есть шансы, что отечественный производитель уделает потенциальных конкурентов на рынке. Но, пока что это все лишь предсказания от аналитиков, реальных данных или готового продукта у нас пока что нет.