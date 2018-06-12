Яндекс-изобретатель или что такое умная колонка от Яндекса?

Ни для кого не является секретом, что корпорация Google инвестирует в новые технологии и ее основатели уже получали Нобелевскую премию за то, что сделали этот мир более удобным для существования. На сегодняшний день Google не только создала среду в которой большинство из нас живет, но и подарила миру бесплатный браузер Chrome, бесплатную мобильную операционную систему Android и много другого. Отечественный конкурент Google в лице Яндекса не дремлет и активно продвигает свою говорящую Алису, в момент анонса которой о ней трубили все средства массовой информации в стране. Поняв, что хайп вокруг темы затухает, компания выпустила колонку-станцию Яндекс.

Разработчики новой колонки-станции обещают, что она не будет стоить дороже 10 000 рублей. Но немного разобравшись в ее содержимом по обзору https://robroy.ru/umnaya-kolonka-stancziya-ot-yandeksa.html не понимаешь, откуда взялась данная сумма, ведь стоимость данной колонки не превышает 5 000 рублей. Уникальность колонки заключается в том, что вы ее включаете, подключаете к Интернету и разрешив вас подслушивать позволяете Алисе давать вам умные советы, основанные на разуме накопленном в Рунете. В чем подвох?

Подвох заключается в шуме который возник вокруг Яндекс.Навигатора, который как оказалось без ведома пользователя подслушивает всю окружающую обстановку и записывает данные в файл. После этого вы уверены, что колонка от Яндекса будет отправлять данные из вашей квартиры или офиса только туда, куда вы считаете возможным их отправить?

Следующей уникальностью Яндекс колонки является ее содержимое. Во-первых, это качество выдаваемого звука. Если вы даже попросите воспроизвести то вы будете ограничены частотным диапазоном от 50 Гц до 20 кГц с общей мощность 50 Ватт. Меломанам качество звука не понравится, но тем, кто активно слушает музыку в наушниках от телефона - вполне. Во-вторых, гаджет за 10 000 рулей оснащен процессором с частотой 1 Ггц и оперативной памятью в 3 Гб, изготовленной по технологии DDR3. Ни память, ни процессор не отличаются особой энергоэффективностью, как и быстродействием, поэтому похвастаться тут нечем. Зато колонка от Яндекса весит все полновесный 2,3 килограмма.

Перед покупкой колонки с Алисой за 10 000 рублей подумайте, может купить смартфон от той же Xiaomi, подключить активные колонки к выходу и пользоваться любым интересным для вас приложением, а не только Алисой, которую также можно скачать на любой гаджет?