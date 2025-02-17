Яндекс выпустил ТВ Станцию QLED с ИИ и голосовым управлением

Компания Яндекс анонсировала выпуск второго поколения умного телевизора — ТВ Станции QLED. Новинка оснащена QLED-экраном, технологией оптимизации изображения AI Picture Quality на основе искусственного интеллекта, а также расширенными функциями голосового управления и родительского контроля. Устройство доступно в четырех диагоналях: 43, 50, 55 и 65 дюймов, с ценами от 49 990 до 84 990 рублей на таких площадках, как Яндекс Маркет, Ozon, «М.Видео», «Эльдорадо» и DNS.

ИИ-оптимизация изображения

Технология AI Picture Quality анализирует контент на экране и автоматически настраивает параметры изображения, улучшая цветопередачу, яркость, контрастность и детализацию. Это позволяет добиться более естественного отображения лиц, насыщенных красок природы и четких деталей. Функция работает с любым контентом, не защищенным от копирования, и уже доступна в ТВ Станции Про и моделях первого поколения.

Голосовое управление и смарт-функции

ТВ Станция QLED продолжает традицию интеграции голосового помощника Алисы. Пользователи могут управлять устройством без пульта, используя голосовые команды. Алиса понимает сложные запросы, такие как «включи ТНТ и сделай погромче» или «выключи телевизор, когда закончится фильм». Также добавлены новые возможности управления браузером: открытие сайтов, прокрутка страниц и поиск информации теперь доступны через голосовые команды.

Родительский контроль и безопасность

Для родителей в новой модели предусмотрена функция ограничения времени просмотра. Можно установить лимит, например, один час в будни, а ребенок сможет запросить продление через Алису. Запрос отправляется в приложение «Дом с Алисой», где родители могут удаленно разрешить дополнительное время. Также доступна установка пин-кода для блокировки выхода из детского аккаунта.

Качество изображения и звука

ТВ Станция QLED оснащена экраном с разрешением Ultra HD (4К) и яркостью 450 кд/м², поддерживает технологии MEMC и HDR10. QLED-экран обеспечивает яркие и насыщенные цвета в любых сценах. Звуковая система включает четыре динамика общей мощностью 34 Вт с поддержкой Dolby Audio, что гарантирует качественный и сбалансированный звук.

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