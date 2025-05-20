Яндекс запустила в продажу портативную колонку Яндекс Станция Стрит

С сегодняшнего дня в продажу поступила Станция Стрит — первая в России портативная умная колонка с голосовым AI-ассистентом, предназначенная для активного использования вне дома. Цена устройства — 14 990 рублей.

Основные функции

Защита и автономность

Колонка работает через Wi-Fi. При подключении к интернету Алиса выполняет стандартные задачи: поиск информации, таймеры, диалоги. Без сети пользователи могут управлять локальными плейлистами голосом («Алиса, включи ...», «Алиса, стоп»).Звуковая система мощностью 30 Вт (два динамика + пассивные излучатели) автоматически адаптируется к окружению, переключая режимы «Помещение» или «Улица». Для синхронного воспроизведения музыки в больших пространствах доступен режим «Играй везде» (требуется две колонки в одной Wi-Fi-сети).Устройство соответствует стандарту IP67: защита от пыли и погружения в воду на глубину до 1 метра на 30 минут. При попадании влаги в разъём Алиса напоминает о просушке. Аккумулятора хватает на 12 часов работы. Заряд проверяется через индикатор, приложение или голосовой запрос.