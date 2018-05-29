Яндекс запустил Станцию с Алисой на борту

Яндекс показал первое устройство собственной разработки — Яндекс.Станцию. Станция — это мультимедиа-платформа с голосовым помощником Алисой, которая понимает русский язык и помогает в повседневных делах. Станция выполняет поручения, проигрывает музыку с отличным качеством, находит видео и показывает его на экране телевизора.
«Яндекс.Станция — это первое в мире устройство с голосовым помощником, которое подключается к телевизору напрямую и работает без пульта, только на голосовом управлении, — говорит директор Яндекса по экспериментальным продуктам Константин Круглов. — Это лишь одна из возможностей Станции. Уже сейчас наш умный помощник берёт на себя разные простые дела. Его можно позвать, попросить завести будильник или рассказать о погоде, можно просто поболтать с ним, как с живым человеком. И это только начало. Технологии позволяют встраивать Алису в самые разные продукты, так что в будущем говорить по-русски научатся и другие устройства в вашем доме».
Устройство разработано инженерами Яндекса. Матрица из семи чувствительных микрофонов помогает Алисе слышать через всю комнату. В любой момент микрофоны можно обесточить одной кнопкой — и Алиса ничего не услышит, пока вы не нажмёте кнопку снова. Станция превосходит качеством звука большинство акустических систем своего класса, а аудиофилы могут даже снять кожух и слушать музыку без малейших искажений.
Большинство возможностей работает при подключении к интернету, однако Станцией можно пользоваться и без него. Её можно подключить к телефону по Bluetooth, чтобы слушать с него музыку, аудиокниги или подкасты. В разработке устройства, наряду с инженерами Яндекса, участвовали внешние команды и исследовательские институты — в частности, права на технологию улучшения качества звука (Voice Quality Enhancement) переданы Институтом интегральных схем общества Фраунгофера.
«Яндекс.Станция — это первое в мире устройство с голосовым помощником, которое подключается к телевизору напрямую и работает без пульта, только на голосовом управлении, — говорит директор Яндекса по экспериментальным продуктам Константин Круглов. — Это лишь одна из возможностей Станции. Уже сейчас наш умный помощник берёт на себя разные простые дела. Его можно позвать, попросить завести будильник или рассказать о погоде, можно просто поболтать с ним, как с живым человеком. И это только начало. Технологии позволяют встраивать Алису в самые разные продукты, так что в будущем говорить по-русски научатся и другие устройства в вашем доме».
Внешне платформа напоминает музыкальную колонку, но внутри у неё компьютер. На компьютере живёт Алиса — голосовой помощник, который управляет Станцией. Она напомнит о звонке маме, проверит погоду и пробки, расскажет детям сказку или споёт песенку. Со Станцией интересно проводить время: она играет музыку, а если подключить к телевизору — показывает кино, сериалы и видеоролики, которые находит в интернете, на КиноПоиске или у партнёров — сейчас это сервисы ivi и «Амедиатека». Чтобы управлять Станцией, не нужен пульт — достаточно сказать, например, «Алиса, сделай погромче» или «Алиса, поставь на паузу».
Устройство разработано инженерами Яндекса. Матрица из семи чувствительных микрофонов помогает Алисе слышать через всю комнату. В любой момент микрофоны можно обесточить одной кнопкой — и Алиса ничего не услышит, пока вы не нажмёте кнопку снова. Станция превосходит качеством звука большинство акустических систем своего класса, а аудиофилы могут даже снять кожух и слушать музыку без малейших искажений.
Станция будет стоить 9990 рублей, продажи стартуют летом 2018 года. Чтобы узнать об их начале, можно оставить заявку на сайте. Каждый владелец Станции получит год бесплатной Яндекс.Музыки, год просмотра фильмов на КиноПоиске без рекламы и другие возможности подписки Яндекс.Плюс, а также подарки от партнёров — три месяца сериалов в «Амедиатеке» и два месяца подписки на ivi.
Большинство возможностей работает при подключении к интернету, однако Станцией можно пользоваться и без него. Её можно подключить к телефону по Bluetooth, чтобы слушать с него музыку, аудиокниги или подкасты. В разработке устройства, наряду с инженерами Яндекса, участвовали внешние команды и исследовательские институты — в частности, права на технологию улучшения качества звука (Voice Quality Enhancement) переданы Институтом интегральных схем общества Фраунгофера.
Внутри Станции — пять акустических элементов: два динамика мощностью 10 ватт диаметром 20 мм, один вуфер мощностью 30 ватт диаметром 85 мм, два пассивных излучателя диаметром 95 мм. Габариты Станции — 14х14х23 сантиметра, суммарная мощность — 50 ватт, диапазон частот — от 50 до 20 000 Гц, отношение сигнал/шум — 96 дБ.