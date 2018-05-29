Яндекс запустил Станцию с Алисой на борту

Яндекс показал первое устройство собственной разработки — Яндекс.Станцию. Станция — это мультимедиа-платформа с голосовым помощником Алисой, которая понимает русский язык и помогает в повседневных делах. Станция выполняет поручения, проигрывает музыку с отличным качеством, находит видео и показывает его на экране телевизора.«Яндекс.Станция — это первое в мире устройство с голосовым помощником, которое подключается к телевизору напрямую и работает без пульта, только на голосовом управлении, — говорит директор Яндекса по экспериментальным продуктам Константин Круглов. — Это лишь одна из возможностей Станции. Уже сейчас наш умный помощник берёт на себя разные простые дела. Его можно позвать, попросить завести будильник или рассказать о погоде, можно просто поболтать с ним, как с живым человеком. И это только начало. Технологии позволяют встраивать Алису в самые разные продукты, так что в будущем говорить по-русски научатся и другие устройства в вашем доме».

Внешне платформа напоминает музыкальную колонку, но внутри у неё компьютер. На компьютере живёт Алиса — голосовой помощник, который управляет Станцией. Она напомнит о звонке маме, проверит погоду и пробки, расскажет детям сказку или споёт песенку. Со Станцией интересно проводить время: она играет музыку, а если подключить к телевизору — показывает кино, сериалы и видеоролики, которые находит в интернете, на КиноПоиске или у партнёров — сейчас это сервисы ivi и «Амедиатека». Чтобы управлять Станцией, не нужен пульт — достаточно сказать, например, «Алиса, сделай погромче» или «Алиса, поставь на паузу».Устройство разработано инженерами Яндекса. Матрица из семи чувствительных микрофонов помогает Алисе слышать через всю комнату. В любой момент микрофоны можно обесточить одной кнопкой — и Алиса ничего не услышит, пока вы не нажмёте кнопку снова. Станция превосходит качеством звука большинство акустических систем своего класса, а аудиофилы могут даже снять кожух и слушать музыку без малейших искажений.

Станция будет стоить 9990 рублей, продажи стартуют летом 2018 года. Чтобы узнать об их начале, можно оставить заявку на сайте . Каждый владелец Станции получит год бесплатной Яндекс.Музыки, год просмотра фильмов на КиноПоиске без рекламы и другие возможности подписки Яндекс.Плюс, а также подарки от партнёров — три месяца сериалов в «Амедиатеке» и два месяца подписки на ivi.Большинство возможностей работает при подключении к интернету, однако Станцией можно пользоваться и без него. Её можно подключить к телефону по Bluetooth, чтобы слушать с него музыку, аудиокниги или подкасты. В разработке устройства, наряду с инженерами Яндекса, участвовали внешние команды и исследовательские институты — в частности, права на технологию улучшения качества звука (Voice Quality Enhancement) переданы Институтом интегральных схем общества Фраунгофера.

Внутри Станции — пять акустических элементов: два динамика мощностью 10 ватт диаметром 20 мм, один вуфер мощностью 30 ватт диаметром 85 мм, два пассивных излучателя диаметром 95 мм. Габариты Станции — 14х14х23 сантиметра, суммарная мощность — 50 ватт, диапазон частот — от 50 до 20 000 Гц, отношение сигнал/шум — 96 дБ.