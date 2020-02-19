Яркий RGB корпус Armis AR6Q Evo TG ARGB от SilentiumPC

Компания SilentiumPC корпус с яркой RGB подсветкой, полоса которая начинается с передней панели и заканчивается на верхней панели корпуса. Боковая панель изготовлена из закаленного стекла.

Панель ввода/вывода имеет два порта USB 3.2, аудиоразъем, кнопку Power и переключатель RGB подсветки. Боковое вентиляционное отверстие обеспечивает забор воздушного потока в корпус. Корпус позволяет установить по два 2,5 и 3,5 дюймовых накопителя. Производитель установил всего два 120 мм вентилятора в корпус, с возможностью установки до восьми штук.

Кабельные стяжки позволяют грамотно организовать кабель-менеджмент. SilentiumPC оснастила корпус четырьмя пылевыми фильтрами. Nano-Reset контроллер позволяет подключить до 5 вентиляторов к одному FAN разъему на материнской плате.