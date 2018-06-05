JerryRigEverything впечатлила прочность Nokia 7 Рlus

Популярный видеоблогер JerryRigEverything заполучил для своих тестов смартфон Nokia 7 Рlus. Забегая вперед, скажем, что аппарат оказался одним из самых прочных смартфонов, которые испытывали на себе натиск железных рук Зака. Ни погнутого корпуса, ни даже единой трещинки на экране – фанаты оригинальных неубиваемых мобильников Nokia могут быть довольны.

Напомним, что Nokia 7 Plus оснастили корпусом из анодированного алюминиевого сплава с керамическим покрытием, 6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, двойной основной камерой 12+13 Мп с оптикой Carl Zeiss и 2-кратным оптическим зумом, 16-Мп фронтальной камерой с оптикой Carl Zeiss, мощным процессором Qualcomm Snapdragon 660, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной расширяемой памяти, аккумулятором на 3800 мАч, поддержкой LTE, Wi-Fi (a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, NFC, GPC+ГЛОНАСС, 3,5-мм разъёмом для наушников и портом USB Type-C, сканером отпечатков пальцев, а также предустановленной ОС Android 8.0 Oreo.