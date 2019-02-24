Jinga Pass 3G и его функции

Аккумулятора на 2400 мАч хватает на день автономной работы при веб-сёрфинге, звонках, использовании мобильных приложений, соцсетей и мессенджеров. Две SIM-карты позволяют комбинировать разных операторов для рабочих и личных звонков. И хотя Jinga Pass 3G относится к бюджетному сегменту, он оснащен двойной основной камерой. Также в нем есть FM-тюнер для прослушивания радио. Смартфон поставляется с операционной системой Android 8.1 Go Edition, включающей пакет приложений Google для устройств с ограниченным объёмом памяти. За производительность новинки отвечает четырёхъядерный процессор MediaTek MT6580 с частотой 1,3 ГГц и 1 ГБ оперативной памяти. Для хранения ПО и данных предусмотрено 8 ГБ встроенной памяти с поддержкой microSD-карт до 32 ГБ. Стоимость смартфона составит 4590 тысячи рублей.