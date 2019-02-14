Jinga Pass 3G стал самым доступным смартфоном с NFC

Jinga продолжает активно пополнять продуктовую линейку. Компания анонсирует уже третью модель с начала 2019 года. На российский рынок выходит самый доступный смартфон с модулем NFC- Jinga Pass 3G. Аппарат с пятидюймовым IPS-экраном в пропорциях 18:9, покрытым 2,5D стеклом и двойной основной камерой в ближайшее время появится на полках крупнейших торговых сетей по цене 4590 рублей.

Jinga продолжает продвигать полезные технологии в массы. Функция оплаты покупок смартфоном при помощи платежной системы Google Pay™* еще никогда не была столь доступной. Jinga Pass 3G– обновленное и еще более недорогое продолжение линейки представленной в прошлом году моделями c NFC-модулем: Jinga Pass и Jinga Pass Plus.

Двойная камера с автофокусом и фронтальная камера сохранят важные моменты и подарят радостные минуты общения с близкими. Благодаря GPS-приемнику смартфон можно использовать в качестве навигатора, FM-тюнер позволит слушать любимые радио-программы. Задняя крышка из приятного на ощупь soft-touch пластика не позволит смартфону выскользнуть из руки, а олеофобное покрытие обеспечит отсутствие отпечатков пальцев.