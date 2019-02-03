Jinga Picasso Note и его функции

Гаджет поддерживает установку двух SIM-карт, стандарт связи 4G и оснащён датчиком NFC для проведения бесконтактных платежей посредством Google Pay. Безопасность устройства обеспечивает сканер отпечатков пальцев. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo.Jinga Picasso Note оснащён IPS-дисплеем диагональю 6,18 дюйма, разрешением 996 x 480 пикселей и соотношением сторон 19:9. В верхней части экрана расположена «чёлка», в которой разместились динамик, датчики и селфи-камера на 8 Мп. Основная камера представлена двойным модулем с сенсорами на 13 и 0,3 Мп с автофокусом и светодиодной вспышкой. Под «капотом» новинки — процессор MediaTek MT 6739 с тактовой частотой 1,3 ГГц, 2 ГБ ОЗУ и встроенный накопитель на 16 ГБ с возможностью расширения до 64 ГБ при помощи microSD. Аккумулятор составляет 3500 мАч.Стоимость смартфона составит 7999 тысяч рублей.