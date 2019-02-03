Jinga Win Pro и его характеристики

Фото возможности новинки представлены двойной основной камерой с датчиками на 13 и 0,3 Мп с LED-вспышкой и автофокусом. Разрешение фронталки — 5 Мп. 4G-аппарат имеет сменным аккумулятором на 3700 мАч и поставляется с предустановленной операционной системой Android 8.1 Oreo. За разблокировку гаджета отвечает сканер отпечатков пальцев на задней панели. Выпускается Jinga Win Pro в корпусе синего цвета с софт-тач покрытием.Win Pro оснащён дисплеем диагональю 5,45 дюйма и разрешением 1440 x 720 пикселей. «Сердце» смартфона — процессор MediaTek MT 6739 с четырьмя ядрами Cortex-A53 (1,3 ГГц). Объём оперативной памяти — 3 ГБ, внутреннего хранилища — 16 ГБ. Поддерживается установка карт microSD до 64 ГБ и двух SIM-карт.Стоимость смартфона составит 7490 тысяч рублей.